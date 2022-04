information fournie par France 24 • 11/04/2022 à 13:28

Vendredi 15 avril marquera le triste anniversaire de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Trois ans après le drame, retour sur les causes de l'incendie et le déroulement de l'enquête. Jean-François Cabestan, historien de l'architecture et de la ville, fait, lui, le point sur l'avancée des travaux de reconstruction.