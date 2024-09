information fournie par France 24 • 18/09/2024 à 22:38

Motorola dans la tourmente après l'explosion de bipeurs au Liban et en Syrie, qui a fait au moins douze morts et près de 2800 blessés. Des internautes accusent l'entreprise d'origine américaine d'avoir fabriqué les bipeurs en coopération avec Israël, qui les aurait déclenchés à distance. Or l'analyse des photos de l'attaque montre que les bipeurs ne sont pas des Motorola, mais de marque taïwanaise.