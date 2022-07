information fournie par France 24 • 07/07/2022 à 15:02

L'EI élargit sa zone d’activité et revendique l’attaque contre la prison de Kuje aux portes de la capitale fédérale Abuja. Cette attaque fait suite à plusieurs autres attaques autour d’Abuja et au sud des habituelles zones d’activité jihadiste. Quel est l’impact de cette dernière attaque et que représente aujourd’hui l’EI en Afrique de l’Ouest ?