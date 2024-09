information fournie par France 24 • 17/09/2024 à 16:07

Une trentaine de personnalités, dont les prix Nobel Denis Mukwege et Wole Sonyinka, ont appelé à la libération de l'ex-président du Niger Mohamed Bazoum, séquestré depuis le coup d'Etat contre lui en juillet 2023, dans une tribune publiée dimanche dans le quotidien français Le Monde. Les explications de Reed Brody, procureur spécialisé dans les crimes de guerre et avocat au barreau de New York.