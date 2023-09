information fournie par France 24 • 26/09/2023 à 10:28

L'annonce par Emmanuel Macron du retrait du Niger acte la fin d'une présence française dans cette région du Sahel. Elle oblige aussi les Etats-Unis à s'interroger sur leur propre rôle sur place. Dans l'actualité aussi, la visite d'Erdogan dans une enclave azerbaïdjanaise, nouvelle source de tensions avec l'Arménie. On va plus loin avec Richard Werly, Gauthier Rybinski et Régis Genté à Tbilissi.