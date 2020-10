Nicolas Hulot : "La crise écologique est la mère de toutes les crises"

France 24 • 05/10/2020 à 17:26

C'est un paradoxe : "Jamais l'Homme n'a été aussi puissant, et jamais il n'a été aussi vulnérable", philosophe Nicolas Hulot, animateur et producteur de télévision, écrivain, et ancien ministre de la Transition écologique et solidaire. Mais face à cette crise écologique inédite, pour l'ancien ministre, l'heure n'est plus aux demi-mesures. Il faut "changer de modèle en profondeur", et "adapter nos démocraties", afin qu'elles "s'accommodent de l'intrusion d'enjeux non plus nationaux, mais universels".