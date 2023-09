Nicolas Hazard : "La décroissance ça marche, mais je suis persuadé qu'on peut faire autrement !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 21/09/2023 à 14:00

Nicolas Hazard, fondateur de INCO et auteur du livre "Happy End" aux éditions Flammarion, était l'invité de l'émission Ecorama du 21 septembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la décarbonation de notre économie sans décroissance, la compatibilité entre notre société de consommation et les enjeux climatiques, le manque d'investissement pour soutenir la transition écologique, et le choc d'offre.