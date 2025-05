information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 19/05/2025 à 14:05

A l'occasion de l'ouverture du sommet Choose France 2025 ce lundi à Versaille, où plus de 200 patrons étrangers sont attendus, Nicolas Baverez, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 19 mai 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur les investissements étrangers en France et sur le bilan économique d'Emmanuel Macron.