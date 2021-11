"Neutralité carbone : comment y arriver sans tricher?"

information fournie par France 24 • 05/11/2021 à 10:23

Dans la presse ce vendredi, la question est sur toutes les bouches à la CP 26 : comment sortir du charbon et arriver à la neutralité carbone ? Coup de projecteur aussi cette visite à Taiwan d'une première délégation officielle d'eurodéputés et qui agace Pékin mais aussi sur l'annonce de la date de législatives anticipées très incertaines au Portugal. Quarante ans après, le groupe mythique "Abba" fait son come back mondial avec un nouvel album et sans avoir pris une ride ...