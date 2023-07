information fournie par France 24 • 17/07/2023 à 10:30

La France déroule le tapis rouge à l'Inde et à son premier ministre Narendra Modi à l'occasion du défilé du 14-Juillet. Avec à la clé la signature de contrats d'armement. Au Kenya, des émeutes contre la vie chère ont fait neuf morts. Quelles sont les racines de la crise ? Autour de Raphaël Kahane, Marie-Roger Biloa et Bruno Daroux vont plus loin.