Musique et réalité virtuelle : avec Jean-Michel Jarre, le son de l'innovation

France 24 • 03/07/2020 à 15:36

"Alone Together" : seuls, mais ensemble. C'est l'expérience que Jean-Michel Jarre a fait vivre à plus de 600 000 fans en direct le 21 juin dernier. Grâce à la réalité virtuelle, l'artiste et son public étaient immergés dans un même écran. Quand la V.R. se fait vecteur d'émotion et d'une nouvelle socialisation : le pionnier de l'innovation tech et musicale est notre invité. Il défend une certaine idée européenne de la création et met à l'honneur les start-ups du secteur.