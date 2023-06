"Murmuration", le spectacle de danse hypnotique de Sadek Berrabah

information fournie par France 24 • 08/06/2023 à 16:11

Louise Dupont et Sonia Patricelli reviennent sur les meilleures pièces et spectacles du moment. Avec d'abord "Murmuration" du chorégraphe Sadek Berrabah, dans lequel 40 danseurs enchaînent des mouvements de bras pour un résultat singulier et poétique. Également au programme, "L'Effet papillon", le spectacle bluffant du mentaliste Taha Mansour et le programme de deux rendez-vous incontournables pour les amateurs de théâtre : le mois Molière à Versailles et le Festival d'Avignon.