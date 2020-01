Munic, première société à s'introduire en Bourse en 2020

Boursorama • 30/01/2020 à 15:32

Munic est la première société de l'année à s'introduire sur Euronext Paris et espère lever 16 millions d'euros. L'opération est ouverte jusqu'au 4 février inclus. Munic mise sur l'essor du big data dans un segment bien particulier, celui de la voiture. Nos véhicules sont truffés de capteurs qui collectent transmettent et archivent un grand nombre d'informations (4 Go par jour) peu ou insuffisamment utilisés à l'heure actuelle. Munic veut mettre à profit ce gisement de données inexploitées pour en faire profiter ses clients, qu'ils soient loueurs, compagnies d'assurance... Son PDG Aaron Solomon détaille les ambitions de la société et le rôle qu'aura cette entrée sur le marché dans le développement de Munic.