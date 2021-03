Mort du Premier ministre ivoirien : Hamed Bakayoko, pilier de la politique ivoirienne

France 24 • 12/03/2021 à 20:15

Cette semaine en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara conserve sa majorité parlementaire mais perd son possible successeur. Le Premier ministre Hamed Bakayoko a succombé à un cancer foudroyant. Toujours en Afrique, la situation est progressivement rentrée dans l'ordre au Sénégal après des d'émeutes qui ont fait entre 5 et 11 morts. Également dans l'actualité, il y a un an l'OMS déclarait l'état de pandémie mondiale à propos du coronavirus. Enfin au Brésil, l'ancien président Lula est de nouveau sur la scène politique après l'annulation de sa condamnation dans une affaire de corruption.