Mort de la reine Elizabeth II : quel coût pour l'économie du Royaume-Uni ?

information fournie par France 24 • 12/09/2022 à 10:05

Le 19 septembre, jour des funérailles de la reine Elizabeth II, sera décrété férié. Tout un pan de l'économie britannique sera donc à l'arrêt : bourse, banques, magasins et même des matchs de football ont déjà été reportés. Un manque à gagner d'un ou plusieurs milliards de livres. Voilà qui tombe au plus mal alors que l'économie du Royaume-Uni traverse une période difficile marquée par une inflation jamais vue depuis 40 ans, la plus forte des 10 pays les plus riche du monde.