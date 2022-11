information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 23:27

Au terme d'un match riche en rebondissements, le Ghana a battu la Corée du Sud (3-2), à l'Education City Stadium de Doha, et se relance pour une qualification en huitièmes de finale. Malgré leur courage et leur détermination, les Guerriers Taeguk ont laissé passer leur chance et joueront leur avenir contre le Portugal.