Mo Ibrahim : "Il faut une relation plus respectueuse et franche entre l'Afrique et l'Europe"

information fournie par France 24 • 20/06/2022 à 14:55

Le milliardaire philanthrope Mo Ibrahim est l'une des plus grandes fortunes d'Afrique. Aujourd'hui, il interpelle sur l'urgence climatique et la nécessité de repenser les relations entre les continents africain et européen. Avec la Fondation Afrique-Europe dont il est co-fondateur, il appelle à partir sur de nouvelles bases plus franches et objectives pour trouver des solutions profitant aux deux continents. Il encourage aussi à prendre en compte les enjeux spécifiques des pays africains dans le débat global sur le changement climatique.