Migration : "ces problématiques sont toujours instrumentalisées"

information fournie par France 24 • 15/11/2022 à 11:35

Devant l’affluence de migrants, Gerald Darmanin ministre de l’Intérieur et son homologue britannique Suella Braverman ont signé un nouvel accord ce lundi pour lutter contre les traversées clandestines de migrants dans la Manche. Pourra-t-il régler cette immigration illégale ? Selon Pierre Henry, président de France Fraternité, invité de France 24, "nous sommes devant une crise d’impuissance de l’Union européenne et puis une crise d’anticipation, les questions migratoires vont continuer à se poser devant nous, et ce n’est pas en les instrumentalisant qu’on les règlera". Explications.