Midterms : un test pour la démocratie ? Les Américains votent pour les élections de mi-mandat

information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 20:20

Jour J pour les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les Américains sont appelés aux urnes pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, mais également les gouverneurs de 36 États. Un scrutin crucial pour le Président et les démocrates qui risquent de perdre leur majorité au Congrès. Tout dépendra du taux de participation et des résultats dans les États-clés. La campagne très polarisée a vu s'affronter Joe Biden et Donald Trump venus soutenir leurs candidats.