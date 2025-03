"Mickey 17" avec Robert Pattinson, entre science-fiction et satire politique

information fournie par France 24 • 05/03/2025 à 15:34

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine, à commencer par "Mickey 17" de Bong Joon-ho. Le réalisateur, Palme d'or 2019 pour "Parasite", revient avec un film de science-fiction et une charge à peine voilée contre l'Amérique de Donald Trump. Robert Pattinson tient le rôle principal. Il joue un homme sans trop d’envergure qui, pour échapper à la justice, accepte un boulot de cobaye sur une autre planète... Également à voir en salles : "Le système Victoria", adaptation du roman éponyme d'Éric Reinhardt avec Jeanne Balibar et Damien Bonnard, et le retour de Milla Jovovich dans "In the lost lands" de Paul W.S Anderson.