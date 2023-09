Mehdi Kerkouche, la danse sous toutes ses formes

information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 16:22

Mehdi Kerkouche, danseur et chorégraphe, a débuté sa carrière dans les comédies musicales, dansé avec Céline Dion et imagine des chorégraphies pour Angèle. Des expériences diverses qui lui ont permis de monter sa propre compagnie et de promouvoir sa vision de la danse, à la fois atypique et inclusive. Il est l’invité de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche !". Il évoque notamment la quatrième édition du festival On danse chez vous qu’il a initié pendant la crise sanitaire, et sa dernière création à la tête de sa compagnie EMKA intitulée "Portrait", à voir au Théâtre national de Chaillot.