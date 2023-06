MBS au centre du jeu ? La nouvelle diplomatie du prince héritier d'Arabie Saoudite

information fournie par France 24 • 08/06/2023 à 20:10

Une trentaine de ministres de la coalition contre le groupe état islamique dont les Etats Unis et la France sont à Ryad et appellent à poursuivre la lutte contre les jihadistes notamment en Afrique. Anthony Blinken a vu Mohammed Ben Salmane en tête à tête la veille pour évoquer les droits humains. Le prince héritier a opéré plusieurs virages diplomatiques : il s'est rapproché de l'Iran et de la Syrie et a organisé un sommet de la ligue arabe en invitant Bachar al-Assad mais aussi Zelensky.