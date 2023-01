Marseille : la difficile bataille contre le logement indigne après une longue inaction

information fournie par France 24 • 31/01/2023 à 16:10

Il existerait en France entre 450 000 et 600 000 logements occupés mais considérés comme dangereux pour la santé et la sécurité de leurs habitants. La ville de Marseille est particulièrement touchée. Deux immeubles s'y sont notamment effondrés, le 5 novembre 2018, tuant huit personnes. Les reporters Julia Guggenheim et Jonathan Walsh s'y sont rendus pour faire le bilan quatre ans après le drame. Kévin Vacher, militant contre le mal-logement à Marseille, est l'invité de cette émission.