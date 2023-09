Marseille : enquête ouverte après une fusillade qui a fait deux morts

information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 15:09

Une enquête a été ouverte pour assassinats et tentative d'assassinat en bande organisée après une fusillade, jeudi 29 septembre à Marseille, au cours de laquelle deux hommes ont été tués et un autre blessé. L'enquête a été ouverte pour "assassinats et tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, destruction par moyen dangereux en bande organisée, recel en bande organisée de vol", a détaillé dans un communiqué Dominique Laurens, procureure de la République à Marseille. La fusillade a eu lieu dans le quartier des Chutes-Lavie, dans le 4e arrondissement.