information fournie par France 24 • 19/11/2021 à 12:51

Ce sont sans doute les bijoux les plus anciens du monde. Des parures de perles de coquillages vieilles d'"entre 142 000 et 150 000 ans" ont été découvertes au Maroc, non loin de la station balnéaire d'Essaouira. Les chercheurs ont dévoilé plusieurs colliers et bracelets formés de petits coquillages percés et colorés à l'ocre rouge considérées comme "les plus anciennes" découvertes à ce jour.