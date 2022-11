Marlène Schiappa : "Sur la transition écologique, il y a une exigence des citoyens"

information fournie par France 24 • 09/11/2022 à 09:02

Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Marlène Schiappa, secrétaire d’état chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative. En pleine COP27, le président Emmanuel Macron reçoit les patrons des 50 industries les plus polluantes à qui il va demander des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Une édition de "Mardi politique" largement consacrée à l’écologie et aux moyens de lutter contre le réchauffement climatique.