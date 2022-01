Mariya Gabriel : "Sans gouvernement bulgare stable, pas d’avancée sur la vaccination et la relance"

information fournie par France 24 • 14/01/2022 à 19:06

Alors que le variant Omicron sévit toujours dans l’UE, fragilisant encore plus les secteurs de l'éducation et de la culture, nous recevons la commissaire européenne Mariya Gabriel, en charge de ces dossiers. Dans ce contexte, elle se montre optimiste quant aux priorités de la présidence française du Conseil de l’UE en matière de culture et assure que l'éducation n’est pas oubliée, par le biais du programme Erasmus+. Elle revient également sur la situation sanitaire et politique dans son pays, la Bulgarie.