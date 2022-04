Marioupol, l'ultime combat ?

information fournie par France 24 • 13/04/2022 à 20:07

La Russie intensifie son offensive sur Marioupol dans le sud-est de l'Ukraine. A moins 20 000 personnes ont été tuées selon Kiev. Moscou a annoncé la reddition de plus d'un millier de soldats ukrainiens dans la ville portuaire assiégée et bombardée depuis plus de 40 jours. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a exhorté le reste des troupes retranchées dans l'aciérie Azovstal de mettre fin à une "résistance sans issue". Pour Antony Blinken, la Russie pourrait avoir utilisé des armes chimiques.