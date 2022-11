Marche contre les féminicides : Des manifestantes arrêtées en Turquie

information fournie par France 24 • 27/11/2022 à 17:30

Direction Istanbul en Turquie, où s'est déroulé ce dimanche après-midi une manifestation contre les féminicides, deux jours après un premier rassemblement à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Ce dimanche, un fort dispositif policier a été déployé. La Turquie est sortie il y a un an et demi de la Convention d'Istanbul, ce traité international du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence domestique. On retrouve Cerise Sudry-Le Du notre correspondante à Istanbul