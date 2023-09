Manuel Bompard : "Il faut bloquer les prix par la loi"

information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 20:15

Manuel Bompard est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière. Le député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise revient sur la rencontre entre Emmanuel de Macron et les représentants des formations politiques. Il critique ce "huis clos avec le président de la République" qui a duré douze heures et le "format lamentablement monarchique" de ces échanges. Dans un contexte de forte inflation, il propose également le blocage des prix.