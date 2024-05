information fournie par France 24 • 14/05/2024 à 20:41

Manon Aubry, tête de liste de LFI aux élections européennes est l'invitée de Mardi politique. L'eurodéputée appelle ses électeurs à se mobiliser et à "ne pas faire le cadeau de leur abstention et de leur résignation" à Emmanuel Macron. Dans cette émission, il sera aussi question de la guerre entre Israël et le Hamas. Pour l'eurodéputée, "Gaza est un des pires massacres de notre décennie".