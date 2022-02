Mali : les habitants confirment la présence du groupe paramilitaire russe Wagner

information fournie par France 24 • 01/02/2022 à 15:54

Les mercenaires russes affiliés à la société privée Wagner sont en train de se déployer au Mali, et plus particulièrement dans le centre du pays. Alors qu’à la veille de Noël ils étaient évalués à seulement une quarantaine d’individus cantonnés sur une base aérienne adossée à l’aéroport de la capitale, Bamako, leurs effectifs atteindraient désormais entre 300 et 350 hommes, qui ont progressé jusqu’à Tombouctou, selon plusieurs sources locales.