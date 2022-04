Mali : Amnesty International accuse la justice face à la hausse de crimes civils

information fournie par France 24 • 13/04/2022 à 15:17

Le Mali connait depuis 2018 une hausse des crimes de guerre et des violences contre les civils, en particulier dans les régions du Centre (Mopti et Ségou). En dépit des engagements et de l’ouverture d’enquêtes, la justice tarde à être rendue aux victimes et/ou à leurs familles, et l’impunité règne toujours, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 13 avril 2022 .Ousmane Diallo, chercheur Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale chez Amnesty International était l'invité de France 24 pour en discuter.