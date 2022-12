information fournie par France 24 • 01/12/2022 à 09:24

Pour sa 2eme visite d'Etat à Washington, inédite pour un Président français, Emmanuel Macron n'hésite pas à bousculer ses hôtes. "Super agressive" la politique de subventions à l'industrie américaine vis-à-vis des entreprises françaises ? On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur l'ouverture du procès de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire.