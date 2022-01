Macron plaide à Strasbourg pour une Europe protectrice et souveraine

Le président français Emmanuel Macron a plaidé pour une Europe plus protectrice et plus souveraine, mercredi, et proposé d'actualiser la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (UE) pour y faire figurer la protection de l'environnement et le droit à l'avortement. Suite à son discours, le président français a dû essuyer les critiques de l'opposition.