Macky Sall en Russie : "l’Afrique est redevenue un terrain de rivalités"

information fournie par France 24 • 03/06/2022 à 13:10

Macky Sall peut-il convaincre Vladimir Poutine de mettre un terme au blocage des stocks de blé en mer Noire afin de désamorcer cette "arme alimentaire" ? Enjeu majeur pour l’Afrique, grand importateur de blé d’Ukraine. Francis Laloupo, journaliste indépendant, éditorialiste et enseignant en géopolitique, invité sur France 24 nous explique la participation des pays africains dans ce conflit et "comment l’Afrique pourrait négocier au mieux ses intérêts et pouvoir se positionner comme une force diplomatique dans le contexte mondial".