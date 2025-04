information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 19:36

Cette semaine, nous accueillons Luuk van Middelaar, philosophe et historien néerlandais, ancien conseiller du Conseil européen et également à la tête du think tank Brussels Institute for Geopolitics. Face à la menace russe et à l’hostilité des États-Unis envers l’Union européenne, il commente les défis majeurs que les Vingt-Sept doivent relever.