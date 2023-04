Lula en Chine : un jeu d'équilibriste

information fournie par France 24 • 12/04/2023 à 20:06

Après Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et les ministres des affaires étrangères saoudien et iranien, c’est au tour de Luiz Inácio Lula da Silva de se rendre en Chine pour une visite de quatre jours. Le président brésilien va rencontrer Xi Jinping pour parler de la guerre en Ukraine mais aussi d'économie. En effet, tout comme la Chine, Lula souhaite s’émanciper du dollar américain et Xi Jinping espère faire adhérer le président brésilien au programme chinois des nouvelles routes de la soie.