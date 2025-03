Luc Ferry : "Il faut se réveiller, tous les jobs sont menacés par l'IA !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 20/03/2025 à 14:05

L'Europe au défi de l'IA et de la défense : entre drones autonomes, réarmement face à la menace russe et avancées chinoises, la bataille pour la souveraineté technologique est lancée. Le vieux continent peut-il encore rattraper son retard ? Faut-il avoir peur du grand remplacement ? Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l’Education nationale et auteur de "IA : grand remplacement ou complémentarité ?" aux éditions de l'Observatoire, était l'invité de l'émission Ecorama du 20 mars 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com