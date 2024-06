information fournie par France 24 • 30/06/2024 à 14:50

Cette semaine dans Premières, rencontre avec l'écrivaine et poétesse ukrainienne Luba Yakimtchouk. Deux ans et demi après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, on évoque son dernier recueil de textes publié en France "Les Abricots du Donbas" (éd. Des Femmes). Traduit et publié dans 20 langues, il en existe une version audio lue par Catherine Deneuve. Dans une langue débarrassée de tout pathos et pleine de contrastes et de sensualité, elle parle d'occupation, de guerre et de résistance.