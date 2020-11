France 24 • 06/11/2020 à 15:12

Rendez-vous avec le phénomène Lous and The Yakuza pour la sortie de son premier album, "Gore". Dans cet entretien profond et émouvant avec l'artiste belge d'origine congolaise et rwandaise, nous reviendrons sur ses engagements politiques et sociaux, ainsi que l'incroyable exposition médiatique de son talent qui l'a mené jusqu'au légendaire "Tonight Show" de Jimmy Fallon ! Dans cet épisode, la star congolaise Innos'B nous offre la question mystère.