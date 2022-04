Londres va envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda pour "dissuader" les traversées clandestines

information fournie par France 24 • 15/04/2022 à 00:01

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi un projet controversé d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement et confié la surveillance de la Manche à la Royal Navy, espérant dissuader les traversées clandestines de la Manche en pleine augmentation.

Le Rwanda pourra accueillir "des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir", étant l'un des "plus sûrs au monde, mondialement reconnu pour son bilan d'accueil et d'intégration des migrants," d'après Londres.