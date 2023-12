Loïc Cantin (Président de la FNAIM) : "Les prix de l'immobilier de montagne ont augmenté de 4% cette année !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 22/12/2023 à 14:05

A l'occasion de la publication d'une étude sur le marché de l'immobilier dans les stations de ski en 2023, Loïc Cantin, président de la FNAIM, était l'invité de l'émission Ecorama du 22 décembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la hausse des prix à la montagne, les stations les plus chères et les plus abordables, l'évolution des prix pour 2024 et les passoires thermiques.