France 24 • 27/07/2020 à 07:38

A la Une de la presse, lundi 27 juillet, les inquiétudes du secteur touristique face à la hausse des cas de contaminations au Covid-19 et les restrictions consécutives de déplacement décidées au sein de l'UE. Les Français en vacances dans leur pays, et le gouvernement enfin au complet. Le retour de la lois sur la bioéthique à l'Assemblée. Et un fanatique d'Elvis Presley.