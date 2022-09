information fournie par France 24 • 14/09/2022 à 13:11

De nouveaux combats ont éclaté mercredi 14 septembre au matin entre forces azerbaïdjanaises et arméniennes, a déclaré le ministère arménien de la Défense cité par les agences de presse russes, au lendemain des plus violents affrontements depuis l'automne 2020 entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les deux pays font état d'au moins 100 morts depuis le début de la reprise du conflit.