Les politiques économiques sont-elles devenues folles ?

Ecorama : Econoclaste • 23/07/2020 à 10:10

On assiste depuis plus de 20ans à une hausse continuelle de la dette, de la monnaie en circulation, et ce qu'on soit en récession ou en croissance. En quoi est-ce problématique d'avoir des politiques toujours expansionnistes ? Le point de vue de Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Ecorama du 22 juillet 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com