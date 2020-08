Les podcasts de Diane-Audrey Ngako : un concentré d'histoires de vie pour briser les tabous

France 24 • 30/08/2020 à 22:28

Vous êtes-vous déjà posé cette question : "Qu'auriez-vous aimé que votre maman vous dise ?". C'est la question que pose notre invitée aux femmes et aux hommes auxquels elle donne la parole dans son podcast, intitulé "Si maman m'avait dit". Diane-Audrey Ngako est la directrice générale de l'agence de communication, "Omenkart" au Cameroun. Entrepreneuse 2.0, créative et passionnée d'arts, elle nous parle aussi de la Foire d'art contemporain et de design "Douala Art Fair", dont elle est la fondatrice.