Les mémoires de Barack Obama en tête des ventes de livres

France 24 • 25/11/2020 à 16:39

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont revient sur le succès de "Terre promise", le premier tome des mémoire de Barack Obama (Éd. Fayard). Le livre de l'ancien président des États-Unis s'est écoulé à près de 890 000 exemplaires le premier jour outre-Atlantique et a déjà été réimprimé deux fois en France. Également au programme de cette émission, l'initiative "Les cuisines solidaires". Mis à la peine par la crise sanitaire, certains chefs ne raccrochent pas pour autant la toque et cuisinent pour les plus démunis.