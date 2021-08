Les indicateurs de l'économie française au vert

information fournie par France 24 • 25/08/2021 à 11:08

Un vent d'optimisme souffle sur l'économie française. La croissance est de retour et l'investissement aussi. Le chômage retrouve le niveau qu'il avait avant la crise du Covid-19 et la vague de faillites d'entreprises tant annoncée n'a pas eu lieu. Il reste cependant quelques ombres au tableau, à commencer par une pénurie de main d'œuvre et de matériaux qui pourraient freiner la reprise. Des incertitudes demeurent également, tant sur la pandémie que sur le front du climat social.