Ecorama • 27/08/2020 à 17:35

Les 26 et 27 août, le Medef organise son traditionnel rendez-vous de rentrée, la Rencontre des Entrepreneurs (REF) rebaptisée cette année « Renaissance des Entreprises ». Plan de relance, impôts, aide aux entreprises. Ecorama, en partenariat avec L'Opinion, reçoit Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Une interview réalisée par David Jacquot et Raphaël Legendre (journaliste à L'Opinion).